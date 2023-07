“Ostuni da Gustare – una marea di arte, cibo e musica”

Porto di Villanova, Marina di Ostuni

28 – 29 – 30 luglio 2023 dalle ore 20:00 alle ore 24:00

Ingresso libero

“Ostuni da Gustare” è l’evento che renderà unica la frazione marina di Villanova. Tre giorni di festa tra arte, cibo e musica. Organizzato dalla Associazione Slow Food Piana degli Ulivi APS, con il supporto del Comune di Ostuni assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, l’iniziativa ha l’intento di condurre tutti i partecipanti in un viaggio all’insegna dei prodotti e dei sapori d’eccellenza e della buona musica.

“L’obiettivo della condotta Slow Food Piana degli Ulivi – afferma Francesco Ghionda di Slow Food – è quello di raccontare il territorio attraverso il legame tra prodotti, produttori e le tradizioni locali, ponendo l’attenzione alla diffusione della consapevolezza del grande patrimonio agroalimentare”.

Tra gli eventi, quanti parteciperanno alla tre giorni di eventi, potranno trovare il mercatino con i prodotti d’eccellenza del nostro territorio che si snoderà lungo la passeggiata che si affaccia sul Porto turistico di Villanova. In particolare, saranno allestite diverse postazioni dedicate alla somministrazione di cibo e bevande, curate dai piccoli produttori locali e non, rispettosi della nostra Terra Madre.

L’evento si aprirà il 28 luglio 2023 alle ore 19.00 con la tavola rotonda dal titolo “Il bollettino del mare e della costa”. La conferenza si svolgerà presso la sede della Lega Navale di Ostuni e parteciperanno tra gli altri gli esperti del settore, in particolare Giuseppe SUARIA – Ricercatore Biologo marino del CNR-ISMAR.

“Abbiamo voluto arricchire il calendario delle iniziative estive con una tre giorni dedicata alla marina più importante del nostro territorio – afferma l’assessore Maffei -. Il connubio cibo di livello e spettacoli ha sempre funzionato nella nostra città ed è per questo che siamo felici di ospitare nuovamente una manifestazione di Slow Food”.

Il calendario delle iniziative

Venerdì 28 luglio

– Las Brillantes, farfalle luminose su trampoli

– Conturband, marching band itinerante

– Fascionissima Me, acrobata aerea

– Nando e Maila, circo contemporaneo, teatro e musica

– Be Outside Quartet, rock contemporaneo

– Bari Blues Connection duo, blues

Sabato 29 luglio

– Mario Rosini, soul jazz

– Junior Conturband, marching band itinerante

– Stefania Dipierro trio, bossanova

– Open Contamination Ensemble, viaggio tra mondi musicali

– Bandaradan, musica dai Balcani

Domenica 30 luglio

– Maggiore & Scuro duo, rock acustico

– Las Brillantes, farfalle luminose su trampoli

– Fly Groove Trio, pop

– Nando e Maila, circo contemporaneo, teatro e musica

– Bandaradan, musica dai Balcani