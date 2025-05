Dopo oltre quindici anni di attese, lavori interrotti e rinvii, la nuova piastra dell’ospedale di Ostuni viene finalmente attivata. Un risultato concreto e tangibile, reso possibile grazie all’impegno determinato e alla visione della direzione generale della Asl Brindisi, che ha voluto fortemente sbloccare un’opera rimasta per troppo tempo incompiuta.

A partire dal 23 maggio sarà attiva nei nuovi locali la Uos di Patologia clinica, primo tassello del più ampio progetto di rifunzionalizzazione del presidio. I giorni 19, 20, 21 e 22 maggio saranno dedicati al trasferimento delle attività, degli arredi e delle apparecchiature presso la nuova sede. Durante queste giornate, le prestazioni non potranno essere garantite, e ci scusiamo sin da ora con l’utenza per il disagio temporaneo, finalizzato tuttavia a un miglioramento duraturo e significativo del servizio.

“È un giorno importante per la sanità del territorio – dichiara il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio – perché non solo restituiamo alla città una struttura moderna e funzionale, ma restituiamo anche fiducia ai cittadini, con l’impegno a completare progressivamente gli altri reparti previsti nel padiglione”.

La nuova piastra rappresenta il simbolo di una rinascita per il presidio di Ostuni che la direzione ha voluto fortemente valorizzare anche con una proposta dal grande valore simbolico e umano: l’intitolazione dell’ospedale a Papa Francesco, guida spirituale attenta agli ultimi, ai sofferenti e alle periferie della salute. Un’intitolazione che è già stata proposta agli enti competenti e che rappresenta un gesto di speranza, accoglienza e misericordia.

Un ringraziamento doveroso va al Comune di Ostuni per il costante supporto istituzionale e alla Regione Puglia, che ha accompagnato e sostenuto con responsabilità il completamento delle procedure autorizzative e l’avvio concreto di questo nuovo corso.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI