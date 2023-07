«Venerdì 28 luglio, alle 11:15, taglieremo finalmente il nastro del primo Palazzetto della storia sportiva della nostra città – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria -. È la vittoria di tutti i cittadini fasanesi, di chi ha creduto e lavorato per raggiungere uno dei traguardi più attesi e importanti della nostra storia. Saranno presenti il presidente del CONI, Giovanni Malagò, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Entreremo per la prima volta, insieme, nella nuova casa dello sport indoor fasanese, per prenderne possesso e impegnarci a valorizzarla e preservarla, dopo averla tanto desiderata. Fasano si mette alle spalle, per sempre, cinquant’anni di attese, di speranze, di sogni e di promesse».

Ufficio Stampa

Città di Fasano