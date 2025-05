per le strade e nelle piazze del quartiere Sant’Elia (Brindisi)

Entra nel vivo la grande festa del Palio Urbano di Sant’Elia 2025, un evento che trasforma il quartiere in un laboratorio a cielo aperto di partecipazione e condivisione. Quattro giornate – sabato 17 e il weekend dal 23 al 25 maggio – dedicate allo sport, all’arte, al gioco di squadra e all’incontro tra cittadini, con tornei, parate, ciclopasseggiate, laboratori, tavole rotonde e momenti di festa collettiva.

L’inaugurazione della quarta edizione del primo Palio Urbano d’Italia è all’insegna delle due ruote con la ciclopasseggiata a cura dell’associazione “La casa della bicicletta”, in programma sabato 17 maggio dalle ore 10 (punto di partenza Viale Caravaggio; arrivo a Parco Buscicchio). La ciclopasseggiata per le strade del quartiere coinvolge bambini e adulti, tra divertimento e colore, all’insegna della promozione della mobilità sostenibile e per godere del piacere di trascorrere una mattinata in sella, in tutta sicurezza. Particolarità della ciclopasseggiata è la presenza di biciclette personalizzate con i colori e i simboli di ogni contrada coinvolta nel Palio, creati durante i laboratori “Pimp my bike” nei giorni precedenti al Palio.

L’iniziativa entra nel vivo venerdì 23 maggio, dalle ore 19,30, con la spettacolare parata dei carri in cartapesta realizzati dal maestro Deni Bianco. Sant’Elia e i simboli delle quattro contrade in gara, il Pavone, la Lucertola, la Fenice e il Delfino, percorrono le strade del quartiere (partenza da Viale Caravaggio all’ingresso della Chiesa San Lorenzo; arrivo a Parco Buscicchio), coinvolgendo i partecipanti di ogni età in una grande festa popolare, tra colori, musica e decorazioni suggestive create nel corso dei laboratori svolti con i volontari, gli studenti e gli insegnanti delle scuole del quartiere.

Nella giornata di sabato 24 e domenica 25, il Palio accende la competizione tra le contrade con i tornei di volley, basket, calcio, touch rugby, tiro con l’arco e le immancabili sfide improbabili. Secondo il regolamento, chi raccoglierà il massimo punteggio tra le contrade, per le sfide sportive, culinarie, artistiche e soprattutto per l’inclusione e il fairplay, conquisterà il Palio e lo terrà per un anno.

Le finali sono in programma domenica 25, tra entusiasmo, tifo e gioco di squadra. I tornei si svolgono nelle piazze del quartiere, nel centro sportivo polivalente e nel playground di Parco Buscicchio, uno spazio restituito alla comunità. Grazie a un’azione collettiva di riqualificazione, nelle ultime settimane, artisti, volontari, bambini e famiglie hanno rinnovato il playground con i colori e i simboli delle quattro contrade del Palio Urbano di Sant’Elia, rendendolo un luogo vivo, condiviso e identitario. Un intervento di rigenerazione urbana che, nello spirito del Palio, fa dell’arte e della collaborazione strumenti di partecipazione attiva e trasformazione sociale.

Il Palio si conclude nella giornata di domenica 25 maggio, con le finali dei tornei sportivi e le premiazioni. A partire dalle ore 20,30, nella Casa di Quartiere di Parco Buscicchio, ha luogo la festa finale con la cena di comunità.

Domenica 25 maggio è previsto l’appuntamento con la Quarta edizione del Festival delle Comunità Educanti, sul tema “Comunità educanti: scuole aperte e scuole attive, sport, arte e cultura”. L’incontro nazionale che porta a Brindisi l’occasione unica per far riflettere, raccontare e valorizzare alcune delle più attive realtà – educatori, scuole, famiglie, enti del terzo settore, istituzioni, volontari – che in Italia contribuiscono a far crescere bambini e bambine, ragazzi e ragazze, costruendo una comunità più coesa e inclusiva.

Il Palio Urbano di Sant’Elia è nato per coinvolgere tutta la cittadinanza in una grande festa che valorizza l’identità culturale, il senso di appartenenza e lo stare insieme. Il percorso verso la realizzazione dell’iniziativa accompagna persone di tutte le età nei prepativi che, di anno in anno, caratterizzano i giorni della festa.

Ospiti e attività contribuiscono a tratteggiare l’immaginario popolare costruito intorno all’iniziativa. Uno storytelling che lega le contrade alle costellazioni mettendole in corrispondenza con gli spazi del quartiere. In ogni piazza vive un micro mondo ricco di dinamiche interne, ruoli, competenze messe a servizio della comunità. Sant’Elia è uno dei quartieri più popolati della città di Brindisi e prende il nome dall’architetto futurista che, nella sua breve vita, ha lasciato un’impronta duratura nel panorama architettonico grazie ai suoi progetti visionari e alle sue idee innovative. Per il Palio invece, Sant’Elia rappresenta un santo laico che viene dallo spazio, una figura immaginaria che porta con sé la forza di una comunità che sta riacquistando fiducia, instaurando nuovi legami e rinforzando l’identità collettiva.

Il Palio viene realizzato grazie all’impegno e alla partecipazione di centinaia di attori: dagli operatori della Casa di Quartiere Parco Buscicchio, ai membri comunità educante (insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado), dalle associazioni sportive, fino alle parrocchie del quartiere e ai cittadini volontari.

L’iniziativa si avvale del supporto di “Sant’Elia Malatìa| Scuola popolare di teatro e arti urbane” – promosso e finanziato da Puglia Culture con il programma di Welfare Culturale del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, “Non solo periferia” e “Scuole Aperte e Partecipate in rete” selezionati da Con i Bambini nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”. Le azioni sono realizzate in sinergia con la fitta rete di partner della cooperativa Legami di Comunità, tra i quali: la cooperativa sociale ImmaginAbile, Acli Brindisi, l’ASD Appia Rugby Puglia, l’Istituto Comprensivo Sant’Elia Commenda, le Parrocchie San Lorenzo da Brindisi e Cristo Salvatore. Con il supporto di Arca Nord Salento e Arti Puglia nell’ambito della misura “Luoghi Comuni”.

La partecipazione al Palio è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi è necessario compilare il form presente sul sito www.santeliabrindisi.it/palio e inviarlo all’indirizzo email portineria@legamidicomunita-br.it o consegnarlo presso la Casa di Quartiere di Parco Buscicchio.

Maggiori info su: www.santeliabrindisi.it | Tel: +39 340 269 1636 | email: portineria@legamidicomunita-br.it