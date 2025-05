La Pantaleo cade in quel di Bologna nel primo round dei play off promozione riservate alle prime classificate dei 4 gironi della serie B1 di pallavolo femminile. Una prima ghiotta occasione per accedere direttamente in A2. Nella gara di andata disputata in quel di Bologna le fasanesi subiscono oltremisura il gioco delle padrone di casa che mantenendo calma e lucidità anche nei momenti topici della gara riescono a ingenerare nel secondo e terzo un certo nervosismo nelle gialloblu fasanesi che nonostante qualche tentativo di reazione crollano sotto i colpi delle bolognesi che chiudono il match con un secco 3-0. Risultato pesante che per la gara di ritorno richiede un deciso cambio di marcia per le ragazze di coach Paolo Totero per provare a ribaltare il risultato finale di questo turno play off. “Siamo molto delusi della gara svolta – afferma a fine gara il ds Micaela Cofano – perché si poteva fare molto meglio di quanto fatto in questa prima gara. Ora non ci resta che concentrarci subito sulla gara di ritorno di sabato prossimo, dove serve una prestazione impeccabile se vogliamo ribaltare questo svantaggio. Da lunedì ci si ritrova tutti in palestra per riprendere la preparazione in vista della gara di ritorno. Torniamo a casa delusi e arrabbiati e speriamo che tutto ciò ci dia la giusta scossa per tornare ad essere la Pantaleo del campionato appena finito capace di grandi soddisfazioni”.

La gara. Inizio match in completo equilibrio con due formazioni che provano a superarsi ma senza successo fino al 24-23 quando le padrone di casa approfittando di un errore tecnico delle fasanesi piazzano il primo punto. Alla ripresa dei giochi l’equilibrio vige sovrano sino al 13-12. Da questo momento in poi la Pantaleo si smarrisce e le padrone di casa piazzano subito un break di 6-0. Set compromesso e bolognesi che si portano sul 2-0. Coach Totero prova a scuotere le sue ragazze che partono di gran volata nel terzo set mettendo a segno un break importantissimo di 6-1. Ottima partenza che fa presagire ad una inversione di tendenza del match in grado di accorciare le distanze e riaprire la gara. Ed invece ancora una volta le bolognesi mettono a segno un contro break di 6-0 che riequilibra le sorti del set per poi approfittare di un nuovo momento di difficoltà fasanese e chiudere la gara col massimo vantaggio utile.

Una sconfitta che fa riflettere nella maniera in cui è arrivata, a distanza di meno di un mese dalla finale di Coppa Italia che vide ancora una volta il Bologna vincere contro la Pantaleo. Appuntamento ora sabato prossimo al Pala Vigna Marina per il match di ritorno con la speranza di ritrovare ancora una volta il pubblico delle grandissime occasioni.

VTB FCRedil Bologna – Pantaleo Podio Fasano 3-0

(25-23, 25-17, 25-18)

VTB FCRedil Bologna: Taiani, Neriotti, Saccani, Frangipane, Pulliero, Tellaroli, Laporta (L). De Paoli, Cavicchi, Malossi, Bongiovanni, Melega. All. Ghiselli.

Pantaleo Podio Fasano: Martilotti, Mearini, Botarelli, Campana, Albano, Negro, Vittorio (L), Di Coste, Soleti, Vinciguerra, Maiorano, De Dominicis. All. Totero.

Arbitri: Davide Coppola, Chiara Maran

Amatori Giada