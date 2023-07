“I dati Istat sull’andamento dell’economia pugliese nel 2022 fotografano un aumento del numero degli occupati di 60 mila unità rispetto all’anno precedente e un conseguente innalzamento del tasso di occupazione di 2,7 punti percentuali, da 46,7 del 2021 a 49,4 del 2022. Si tratta di un dato significativo che denota una ripresa e un dinamismo del mercato del lavoro. Come UGL riteniamo prioritario puntare sugli investimenti in politiche occupazionali e infrastrutturali per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno e la creazione di nuovi posti di lavoro. Occorre rimettere al centro dell’agenda politica il tema della formazione e della riforma dei centri per l’impiego per incentivare l’allineamento tra domanda e offerta, migliorando, al contempo, la qualità del lavoro”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, intervenuto in occasione del congresso territoriale dell’UGL a Brindisi.