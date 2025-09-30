Sabato 4 ottobre 2025 Parco Buscicchio (via Mantegna 10, Brindisi) ospita la quinta edizione di Parco in Festa, l’iniziativa promossa da Legami di Comunità per celebrare, attraverso sport, arte e cultura, il valore della socialità e della partecipazione.

La giornata si apre alle ore 9.00 con l’Assemblea pubblica di Legami di Comunità alla quale partecipano tutti i soci della cooperativa. I lavori si aprono con i saluti del Vescovo di Brindisi, Mons. Intini.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, il parco si anima con le attività sportive, tra tornei e prove pratiche delle discipline proposte dalle associazioni che operano all’interno. L’incontro si arricchisce del collegamento con Marco Lavino, campione italiano di trampolino, che porta la sua testimonianza.

Alle ore 18.00 spazio alla presentazione delle attività per bambini e adulti della casa di quartiere di Parco Buscicchio, un’occasione per conoscere più da vicino le proposte che durante l’anno valorizzano il quartiere e favoriscono la partecipazione attiva della comunità. Alle ore 18.30 è previsto un momento di lettura con un omaggio a Stefano Benni e l’esposizione dei libri della Biblioteca di Legami di Comunità.

La giornata si chiude alle ore 19.00 con l’aperitivo di comunità, un momento di convivialità e accoglienza per tutti gli ospiti del parco.

Parco in Festa è un appuntamento atteso che unisce generazioni e talenti diversi, restituendo al quartiere e alla città un luogo vissuto insieme, nel segno della condivisione e della bellezza.

L’iniziativa è organizzata da Legami di Comunità, insieme a una rete di partner: ImmaginAbile, IC Sant’Elia Commenda, Parrocchia Cristo Salvatore, Parrocchia San Lorenzo da Brindisi, SEM “Sant’Elia Malatìa” Scuola popolare di teatro e arti urbane. Rientra nelle azioni dell’Avviso B “Manifestazioni 2025” della Regione Puglia e dei progetti “Non solo periferia” e “Scuole Aperte e Partecipate in rete” selezionati da Con i Bambini nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”.

Per maggiori info: +39 340 269 1636 | email: portineria@legamidicomunita-br.it