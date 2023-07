“La campagna regionale del PD Puglia contro l’abolizione del fondo affitti continua, ad oggi la mozione è stata depositata dall’intero gruppo del PD in Consiglio Regionale e in oltre 30 comuni pugliesi tra cui Barletta, Andria, Trani, Roccaforzata, Cassano delle Murge, Crispiano, Acquaviva delle Fonti, Ginosa, Faggiano, San Giorgio, Lizzano, nelle prossime ore verrà presentata al Comune di Bari e di Brindisi.

La mozione chiede al Governo Meloni di rifinanziare il fondo nazionale degli affitti per il sostegno all’affitto e alla morosità incolpevole, azzerato nella legge di Bilancio 2023. Riteniamo incomprensibile aver eliminato le risorse nazionali per il fondo di sostegno all’affitto e alla morosità incolpevole, in Puglia parliamo di 70 mila famiglie che rischiano di perdere la propria casa, anche perché in assenza di un finanziamento statale diventa insostenibile, da parte delle Regioni e dei Comuni, cofinanziare il fondo con adeguate risorse.

Il Diritto alla casa è un diritto Costituzionale garantito anche per le famiglie in gravi difficoltà economiche, da decenni il fondo nazionale è stato sempre finanziato, senza subire i cambi di Governo, la Presidente Meloni per la prima volta azzera queste risorse fondamentali ad aiutare le famiglie più bisognose del nostro paese. Confidiamo in un suo ravvedimento.”

Lo dichiarano in una nota il segretario Regionale del PD Puglia e i componenti della segreteria Giacomo Marinaro e Giovanni Vacca