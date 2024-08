Tutto pronto per la seconda edizione dello Stupor Mundi, il festival musicale realizzato dalla New Music Promotion. Si parte ufficialmente domani, 3 agosto 2024, alle 21:30 in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica con Claudia Gerini e il suo omaggio al maestro Califano.

Claudia Gerini sarà accompagnata dal Solis String Quartet per dar vita allo spettacolo intitolato “Qualche estate fa”, un evento esclusivo per la regione Puglia.

La storia artistica di Franco Califano si è sempre intrecciata, per scelta consapevole, con quella umana, al punto che il personaggio, forse, ha spesso finito per mettere in ombra l’autore di tanti successi. “Qualche estate fa” prova a riportare in equilibrio le due dimensioni, facendo di alcune canzoni molto amate il punto di partenza per raccontare la vita dell’autore.

Il testo, per sfuggire alla tentazione di riproporre stereotipi dongiovanneschi e sottrarsi ai pericoli del confronto con il modello originale, è interamente declinato al femminile. Si susseguono nove quadri narrati da altrettante voci di donne diverse: personaggi soprattutto di fantasia che raccontano aspetti e storie riferibili, nella realtà, all’uomo e all’artista. Ogni quadro culmina in una canzone di Califano, di modo che la musica si ponga come didascalia al racconto, e non viceversa.