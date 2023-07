E’ partito ieri il 9° Torneo di basket Under 13 “Brindisi Porta del Salento”.

In ogni campo di gioco è stata una festa di magliette colorate, di ragazzi festanti e con una buona cornice di pubblico. Oggi si prosegue con la seconda giornata che, stante le alte temperature previste in questa settimana, ha subito una variazione negli orari di gioco (si giocano tutte tra le 18.30 e le 20).

Intanto nella giornata di ieri, grazie all’opera della Brindisi Multiservizi, si è provveduto a una radicale bonifica del Parco Maniglio dove già stasera si disputeranno gli incontri, mentre sabato prossimo è prevista la finale e la cerimonia di premiazione alla presenza delle Autorità.

Di seguito i primi risultati delle gare:

Robur Brindisi – Carovigno Basket/Pall. San Vito=13-74

Virtus Taranto – Pallacanestro Lupa Lecce=74-36

Gymnasium San Pancrazio Sal. – Pol. Montedoro San Giorgio J.=75- 31

Mens Sana Mesagne – Nuova Pall. Monteroni=78- 39

Fortitudo Francavilla – Virtus Mesagne=48-36