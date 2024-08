All’attenzione del Sindaco e dell’assessore al traffico

Perchè in questa città nessuno interviene per far rispettare il codice della strada e le norme di attuazione dello stesso?

L’esempio ci viene fornito dal problema mai risolto della segnalazione del passaggio a livello Ferroviario di via Osanna, situato in curva, che crea non poche difficoltà agli automobilistici provenienti da via Osanna o da via provinciale S. Vito, in quanto la segnalazione luminosa, collocata sul PL, non assolve alla funzione di avvisare per tempo gli automobilisti che le barriere sono chiuse.

Una situazione che crea difficoltà” di circolazione ai veicoli provenienti dalla Minnuta – Casale – Paradiso che, dopo essersi incolonnati per la direzione di via Osanna, giunti all’altezza del PL, vedendolo chiuso, cambiano direzione istantaneamente, per proseguire su via Provinciale S. Vito, con il rischio di provocare incidenti stradali.

Affatto diversa la situazione per molti di quelli provenienti da via Osanna, che trovando il PL chiuso, senza alcun preavviso, per non attendere la riapertura delle barriere, si affannano nello spazio angusto di quel tratto di strada in disagevoli operazioni di manovra, per ritornare indietro ed utilizzare un altro percorso. Difficoltà che potrebbe essere facilmente superate, ove venissero avvisati a distanza della chiusura delle barriere, come del resto prescrivono le norme del codice della strada.

Infatti il codice della strada ( art. 44,1 ) , dopo aver stabilito che in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, che avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, lo fa diventare obbligatorio qualora si tratti di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Come avviene in quel PL..

Una segnalazione ottica a luce rossa che, per il regolamento di attuazione al codice della strada ( art. 186), deve essere collocata in modo da essere visibile dalla strada alla maggiore distanza possibile, di intensità tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia, almeno a 100 m.

E’ evidente che nel nostro caso, non essendoci le condizioni da entrambi i lati ( via Osanna- via Provinciale S. Vito ), può accadere, come sembra essere già avvenuto in passato , che qualcuno investa le barriere chiuse, con ripercussioni sulla sicurezza, ferroviaria e stradale.

Per quanto sopra, al fine di evitare situazioni di pericolo e tranquillizzare i cittadini, che da tempo e in più circostanze hanno manifestato preoccupazioni sulla segnalazione luminosa di chiusura del PL, ( naturalmente a destra e non a sinistra come avviene in via Osanna), credo che l’Amministrazione Comunale debba intervenire presso la Rete Ferroviaria Italiana per richiamarla ad uniformarsi a quanto prescrive il codice della strada ed il regolamento di attuazione dello stesso, disponendo in tempi brevi l’installazione di ripetitori luminosi di segnalamento di chiusura del predetto P.L., sia lato via Provinciale S. Vito, sia lato via Osanna, collocati a distanza tale da mettere in grado gli automobilisti di poter essere avvertiti per tempo della chiusura del PL e di regolare in tempo l’itinerario da seguire.

Naturalmente, ove rfi si dovesse dimostrare refrattaria ad uniformarsi alla norme del codice, considerata la riluttanza antica a risolvere il problema, il comune a tutti gli strumenti giuridici per obbligarla.

Bisogna semplicemente tutelare la sicurezza urbana, che credo rientri nei compiti dell’ amministrazione.

Vincenzo Albano