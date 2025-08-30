August 30, 2025
Attimi di tensione questa sera, poco dopo le 19, in pieno centro a Brindisi. Un forte vento ha provocato il crollo di uno dei canestri installati nel playground di Piazza Santa Teresa, cuore pulsante della vita sportiva e comunitaria cittadina di questa estate.

Il cedimento non ha causato feriti, ma ha suscitato apprensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i volontari per mettere in sicurezza l’area.

Il campo, realizzato grazie alla collaborazione tra la società Ennova e l’ASD Robur Brindisi, è diventato un vero punto di ritrovo per giovani e famiglie.

Proprio questa sera, sul parquet, avrebbe dovuto disputarsi il pentagonale delle parrocchie, con cinque squadre composte da ragazzi tra i 16 e i 19 anni, in rappresentanza di San Giustino de Jacobis, Ave Maris Stella, Sacro Cuore, San Leucio e Cattedrale. In palio il trofeo che darà il via alla settimana dedicata ai santi patroni Teodoro e Lorenzo.

