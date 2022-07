L’approvazione in Giunta dei progetti per la realizzazione dei playground nei quartieri Perrino, La Rosa, Commenda, Minnuta e Sant’Elia è una notizia estremamente positiva per l’importanza e le ricadute in ambito sociale e sportivo che la presenza di queste strutture possono avere nei quartieri. Questi spazi pubblici dedicati allo sport, con diverse discipline, e in generale all’attività all’aria aperta con aree dedicate ad attività ludiche per bambini, sono un’opportunità per tutti e rappresentano una conquista e il recupero di spazi attualmente in disuso o in stato di abbandono, che così avranno una nuova destinazione, e contribuiranno a migliorare la qualità della vita non solo cittadini residenti nei quartieri interessati. Quando la pubblica amministrazione investe in queste opere, il “ricavo” in termini socio-educativi è inestimabile e contribuisce a promuovere la cultura della socialità e della condivisione. L’amministrazione comunale di Brindisi ha meritoriamente lavorato per raggiungere questo obiettivo e grazie al lavoro in sinergia degli assessorati ai Lavori Pubblici e allo Sport, guidati rispettivamente da ElenaTiziana Brigante e Oreste Pinto, molto presto gli iter burocratici saranno conclusi e i playground saranno realizzati.

Dopo i finanziamenti di qualche tempo fa per la rigenerazione urbana con il programma Pinqua per i quartieri Centro, Perrino e Sant’Elia e con i finanziamenti acquisiti per il Collegio Tommaseo, per l’Isola di Sant’Andrea e per i frangiflutti tramite il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Comune di Brindisi con risorse proprie dona ancora una bella giornata per Brindisi.