Con profondo rammarico, ci troviamo costretti a denunciare l’incapacità dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Marchionna, nell’organizzare un programma estivo di eventi all’altezza del ruolo di Brindisi come città capoluogo. È impensabile e inaccettabile giustificare questa mancanza con affermazioni del tipo “a Luglio e ad Agosto ci pensa il mare”. La cultura, l’intrattenimento e le iniziative sociali sono fondamentali per la vita estiva di una comunità e non possono essere sacrificate con la scusa di una semplice attrazione naturale.

Quest’estate, i cittadini di Brindisi sono stati costretti a spostarsi verso altre località della provincia per trovare eventi e attività serali, privando la nostra città di quella vitalità e dinamicità che dovrebbero caratterizzarla durante i mesi estivi. Si tratta di una situazione inaccettabile, che dimostra una grave mancanza di attenzione e di pianificazione da parte di chi ha la responsabilità di governare la nostra città.

Purtroppo, l’unico “evento” che ha segnato questa estate brindisina è stata la crisi politica, che ha paralizzato l’amministrazione per oltre un mese. È vergognoso che i cittadini debbano sopportare le conseguenze di tali inefficienze, vedendo la nostra città ridotta a un deserto culturale proprio nel momento in cui dovrebbe essere più viva e accogliente.

Chiediamo al Sindaco e alla sua giunta di prendersi finalmente le proprie responsabilità e di restituire a Brindisi il ruolo di primo piano che merita, non solo attraverso dichiarazioni di principio, ma con azioni concrete e visibili. Brindisi deve tornare a essere un punto di riferimento per tutta la provincia, offrendo un calendario culturale e di intrattenimento che rispecchi le aspettative dei suoi cittadini e dei turisti che scelgono di visitarla.

Alessandro ANTONINO

Impegno per Brindisi