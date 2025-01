La totale inadeguatezza ed inaccettabilità del nuovo piano sosta – lamentate da tutta l’opposizione a più riprese e mai ascoltate dall’Amministrazione – sono oggi oggetto di una legittima e diffusa protesta popolare. Il folle incremento dei costi (abbonamenti volati fino ad €.300,00 mensili e allargamento della zona rossa ad €.1,50 ad ora) ha trasformato il parcheggio in un lusso per molti insostenibile, come verrà sicuramente confermato dai dati relativi alle percentuali di rinnovo dei pass e degli abbonamenti.

Un piano sosta pensato e nato, sin dalla prima bozza di piano industriale, come una delle possibili soluzioni del grave dissesto della BMS, ma che oggi – dalle dichiarazioni del Sindaco e dalle valutazioni straordinariamente “prudenziali” dell’Amministratore della Società – sembrerebbe svolgere un ruolo a dir poco marginale nel progetto di piano di risanamento della partecipata.

A questo punto, se il nuovo piano sosta è realmente scollegato dalle sorti della BMS, qualcuno dovrebbe spiegarci il senso di una misura del tutto impopolare che mira a ridurre la pressione sugli stalli di sosta aumentando la pressione sulle tasche dei brindisini.

I cittadini, causa anche il mancato ascolto del territorio ed una lacunosa campagna di informazione, si stanno scontrando con le disastrose novità solo in fase di attuazione delle medesime.

Il nuovo piano sosta si è concretizzato solo ed esclusivamente in misure di carattere economico e finanziario, ma è totalmente privo di una visione strategica volta ad una razionalizzazione del traffico veicolare che porterebbe benefici sia ambientali che economici, con positive ricadute sul commercio – invece oggi gravemente penalizzato – specie nel centro città.

Le forze di opposizione chiedono dunque con urgenza un confronto con Sindaco, Assessore e Dirigenti dei Settori interessati – se del caso previo ascolto delle associazioni di categoria e della cittadinanza – volto alla immediata revisione del piano sosta, con espresso riferimento a: costi degli abbonamenti, tariffe orarie, fasce orarie esentate dal pagamento, perimetrazione delle zone di sosta.

E’ la città a chiederlo e le istituzioni non possono, per l’ennesima volta, mostrarsi sorde.

In mancanza di un pronto riscontro le forze di opposizione si dichiarano immediatamente pronte a scendere in piazza al fianco dei cittadini.

CONSIGLIERI COMUNALI

Diego Rachiero ATTIVA BRINDISI

Riccardo Rossi BRINDISI BENE COMUNE

Francesco Cannalire PARTITO DEMOCRATICO

Alessio Carbonella PARTITO DEMOCRATICO

Denise Aggiano PARTITO DEMOCRATICO

Roberto Fusco MOVIMENTO 5 STELLE

Pierpaolo Strippoli MOVIMENTO 5 STELLE

Giampaolo D’Onofrio GRUPPO MISTO

Pasquale Luperti UGUAGLIANZA CITTADINA

Michelangelo Greco MOVIMENTO REGIONE SALENTO

Alessandro Antonino IMPEGNO PER BRINDISI