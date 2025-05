In occasione del raduno nazionale “Via Appia Regina Viarum in Vespa”, il Comitato di Piazza Commestibili a Mesagne, in collaborazione con il Vespa Club Mesagne, la Confesercenti Provinciale di Brindisi e con il patrocinio del Comune di Mesagne, è lieto di presentare per sabato

24 maggio, alle ore 20.30, l’iniziativa “Piazza Commestibili in Vespa”, un evento unico che animerà il centro storico della città.

La serata offrirà un’esperienza coinvolgente per cittadini, turisti e appassionati del mondo Vespa attraverso questo programma:

• Musica dal vivo con la voce di Amalia Attorre;

• Spettacolo di danza a cura del corpo di ballo Tarantolart;

• Stand enogastronomici con prodotti tipici e sapori locali;

• Esposizione di Vespe storiche e moderne.

L’iniziativa rientra nel panorama degli eventi collegati al raduno nazionale “Via Appia Regina Viarum in Vespa”, che celebra la leggendaria strada consolare romana percorsa da migliaia di vespisti provenienti da tutta Italia.

“Un evento che coniuga la valorizzazione del nostro centro storico con la promozione delle eccellenze locali e la passione per le due ruote”, dichiarano gli organizzatori. Una festa pensata per tutte le età, che unisce cultura, intrattenimento e identità territoriale.

