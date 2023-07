Continuano gli appuntamenti con gli eventi estivi in Castello, protagonista questa volta anche il bellissimo giardino retrostante.

In programma il 25 luglio alle ore 20.00 l’evento “Pic Nic nel giardino del Castello tra storia, natura e tradizioni” animerà gli ambienti più suggestivi del maniero. Questa serata garantirà ai partecipanti l’opportunità unica di immergersi in un ambiente incantevole circondato dalla bellezza della natura.

Una visita alla scoperta del castello durante la quale i visitatori potranno godere di un’atmosfera unica con la possibilità di passeggiare e rilassarsi nei suoi meravigliosi giardini. Potranno, inoltre, degustare una selezione di prodotti tipici pugliesi forniti attraverso una speciale box in collaborazione con “Apparecchia la Puglia”. All’interno della box prelibatezze locali che consentiranno di assaporare i sapori autentici di questa ricca terra.

Per maggiori info e prenotazioni contattare il numero 3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com.

