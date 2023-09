Gli agenti della Squadra Mobile di Brindisi hanno arrestato, in esecuzione di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della competente Procura della Repubblica, D.M.M. cl ’74 – pregiudicato – ritenuto presumibilmente responsabile di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo; minaccia aggravata mediante l’uso di arma da sparo; lesioni personali aggravate per futili motivi.

Lo scorso 24 agosto l’odierno arrestato, unitamente ad altre tre persone, avrebbe percosso brutalmente sulla pubblica via, un giovane mentre quest’ultimo era in sosta seduto al lato guida della sua macchina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, D.M.M. avrebbe esploso anche alcuni colpi di arma da sparo senza attingere la vittima per poi entrare armato all’interno di un vicino esercizio pubblico intimando ai presenti di non allertare le Forze dell’Ordine.

La dinamica attività investigativa ha offerto, in breve tempo, alla competente Autorità Giudiziaria, il necessario quadro probatorio idoneo a delineare la grave vicenda delittuosa sia nelle sue fasi costitutive, sia nel movente che l’ha determinata che per quanto concerne la presunta identificazione dell’indagato.

L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.