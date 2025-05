Nella mattinata odierna si è tenuto presso la Prefettura di Brindisi un incontro di approfondimento, organizzato congiuntamente alla Direzione Generale Area Sud Adriatica della Ragioneria generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze, rivolto ai Comuni della Provincia, avente ad oggetto le tematiche e le eventuali criticità del nuovo processo di gestione del circuito finanziario delle progettualità PNRR.

In apertura dei lavori, il Prefetto Luigi Carnevale ha espresso apprezzamento per la sessione formativa dedicata al PNRR, sottolineando ancora una volta l’obiettivo sfidante che viene richiesto con l’attuazione delle progettualità finanziate al fine di ridurre i divari territoriali, rafforzare la crescita e la produttività del lavoro, attuare i piani di transizione ecologica.

All’incontro, autorevolmente coordinato dal Direttore Generale Area Sud Adriatica della Ragioneria generale dello Stato, dott. Giuseppe Mongelli, hanno preso parte il Direttore Territoriale della Ragioneria dello Stato di Brindisi, Dott. Giuseppe Zurlo, il coordinamento PNRR della suddetta Direzione Generale RGS – MEF e tutti i comuni della provincia di Brindisi.

Nel corso dei lavori sono state analizzate in maniera approfondita e puntuale da parte della Ragioneria generale dello Stato le procedure legate ai criteri e modalità operative per le richieste di trasferimento dei progetti PNRR previste dal Decreto MEF 6 dicembre 2024 attraverso la piattaforma Re.Gi.s, fornendo ai Comuni il necessario supporto operativo per gli adempimenti richiesti.

L’iniziativa ha avuto ampio e favorevole riscontro da parte dei referenti dei Comuni, che hanno avuto modo di confrontarsi su svariati aspetti e trarre frutto dai qualificati interventi sugli argomenti trattati.

L’occasione è stata anche la sede per consolidare il raccordo con gli Enti locali, valorizzando la prossimità territoriale e l’esperienza della Prefettura e della Ragioneria generale dello Stato, anche nelle sue articolazioni territoriali, e confermare il supporto per una costante collaborazione, al fine di consentire il miglior raggiungimento degli obiettivi del Piano e, conseguentemente, la piena realizzazione delle riforme strutturali per il Paese.