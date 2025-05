I giovani talenti fasanesi “pedalano” verso un futuro di successo grazie alle biciclette consegnate agli studenti più brillanti della città.

Si è conclusa con successo l’edizione 2024 de «La strada giusta», iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano, interamente dedicata agli studenti universitari più meritevoli del territorio, che hanno ricevuto in premio una city bike. Questa iniziativa, appuntamento fisso della vita amministrativa dal 2016, rappresenta un tangibile impegno dell’Amministrazione Comunale non solo nel riconoscere e valorizzare il merito, ma anche nel diffondere tra le nuove generazioni una coscienza della mobilità sostenibile, amica dell’ambiente e moderna.

In un contesto urbano come quello di Fasano, promuovere la mobilità sostenibile assume un’importanza cruciale. L’utilizzo della bicicletta non solo contribuisce a ridurre il traffico e l’inquinamento atmosferico, migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità degli spazi pubblici, ma incoraggia anche uno stile di vita attivo e salutare tra i giovani cittadini, futuri protagonisti di una Fasano più verde e dinamica.

La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina, sabato 17 maggio, nella riqualificata Piazza Mercato Vecchio, dove il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi e l’assessora alla Mobilità Donatella Martucci hanno consegnato le 17 biciclette-premio ad altrettanti studenti meritevoli.

«Continuiamo a premiare l’impegno dei ragazzi e delle ragazze fasanesi i sacrifici delle famiglie che sostengono il loro percorso universitario, e lo facciamo incoraggiando stili di vita più sostenibili e responsabili, promuovendo l’uso della bicicletta come alternativa valida al trasporto tradizionale. Perché sogniamo una città con più bici e meno auto – spiega l’assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi – Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici dell’Assessorato alle Politiche Giovanili per il prezioso lavoro svolto e mi congratulo di cuore con tutti i vincitori».

Ufficio Stampa

Città di Fasano