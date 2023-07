Si è svolta a Brindisi, nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, la prima riunione tra i comandanti della Polizia Metropolitana di Bari e delle Polizie Provinciali dell’intera regione. Obiettivo: predisporre un regolamento finalizzato a costituire una dotazione strumentale e di vestiario uniforme per tutto il personale che opera in Puglia.

Questo primo incontro, fortemente voluto dal comandante della Polizia Provinciale di Brindisi Cosimo D’Angelo, ha gettato le basi per avviare un lavoro di coordinamento delle varie attività tra tutte Polizie Provinciali e la Polizia Metropolitana.

Un punto di partenza che vedrà una stretta collaborazione tra queste forze di polizia che, come noto, hanno una competenza sovracomunale.

Il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli ci ha tenuto a portare i propri saluti ai comandanti impegnati nella riunione, sottolineando l’importanza “del grande lavoro svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne delle Polizie Provinciali. La collaborazione e l’unione delle forze – ha affermato – non possono che apportare ulteriori benefici alla tutela del territorio”.

COMUNICATO STAMPA

PROVINCIA DI BRINDISI