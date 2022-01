È stato approvato dal Prefetto di Brindisi l’aggiornamento della vigente pianificazione invernale per la gestione delle emergenze di viabilità lungo la rete stradale del territorio provinciale derivanti da precipitazioni nevose.

Il nuovo “Piano Neve – Ghiaccio (edizione 2022)” è liberamente consultabile nella sezione “Protezione Civile” della home page del sito istituzionale della Prefettura di Brindisi.

Il Piano prende in considerazione le principali tratte di viabilità ordinaria, stabilendo le procedure necessarie a fronteggiare le situazioni di rischio che possono verificarsi in caso di eventi nevosi di intensità tale da mettere in crisi la fruibilità e la sicurezza della circolazione stradale, insieme agli interventi di soccorso dell’utenza in difficoltà.

Rispetto alla precedente pianificazione, il presente aggiornamento prende in considerazione anche il fenomeno della cosiddetta “freezing rain”, particolare tipo di pioggia ghiacciata che genera un sottilissimo strato di ghiaccio a contatto con il suolo. Anche per questa eventualità, la pianificazione ha stabilito le iniziative da adottare per evitare che tale pericoloso fenomeno possa avere ricadute sulla sicurezza, prevedendo un’intensificazione degli interventi di salatura e dei controlli finalizzati ad assicurare il rispetto dei limiti di velocità e la corretta tenuta delle gomme invernali da parte degli utenti della strada.

Ulteriori elementi di novità rispetto al vecchio piano sono rappresentati anche dai capitoli 2, 8 e 9, e dagli allegati a margine. Con l’occasione, è stato aggiornato anche il capitolo 3, relativo al sistema viario della provincia di Brindisi.

Da ultimo, si evidenzia che è stata ampliata pure la sezione relativa ai recapiti e numeri utili per le chiamate d’emergenza.

E’ rimasta invariata l’individuazione delle aree di accumulo dei mezzi e delle automobili, nonché l’allegato relativo alla classificazione delle strade provinciali a rischio neve.

Il Prefetto di Brindisi, nel rinnovare il ringraziamento a tutte le componenti impegnate nella gestione della viabilità stradale per l’attività quotidianamente svolta a tutela della sicurezza degli automobilisti, evidenzia l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione degli utenti della strada perché assumano sempre comportamenti di guida consapevoli e responsabili, a maggior ragione in situazioni caratterizzate da condizioni climatiche estreme.