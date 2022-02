In questi primi mesi del 2022, il Prefetto di Brindisi ha condotto un ciclo di incontri con le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria del mondo produttivo ed imprenditoriale e con i rappresentanti politici del territorio, al fine di analizzare, anche alla luce delle numerose vertenze sindacali in atto, il quadro completo della situazione economico-occupazionale e sociale vissuta dal territorio provinciale.

All’esito di questa serie di incontri, si è concordato di convocare, a breve, un tavolo di confronto, al quale saranno invitati a partecipare i referenti politici nazionali e regionali del territorio, i sindaci dei Comuni della provincia, le rappresentanze sindacali territoriali ed i referenti delle associazioni di categoria del mondo produttivo brindisino.

Scopo del confronto sarà la definizione di un documento di base, contenente le principali proposte del territorio per un rilancio dello sviluppo economico per la risoluzione dell’attuale crisi occupazionale in corso nella provincia di Brindisi, con particolare riguardo ad alcuni comparti, come quello aerospaziale e non solo, da portare all’attenzione dei Dicasteri competenti per materia.

Si fa riserva di comunicare i dettagli della convocazione.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI