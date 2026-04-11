Sale l’attesa per la quinta edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica”, promosso dall’Amministrazione comunale e ormai diventato un appuntamento consolidato nel panorama culturale italiano.

Nei prossimi giorni verrà infatti annunciata la decina delle opere finaliste, selezionate tra i numerosi titoli candidati provenienti da tutta Italia. Un passaggio particolarmente significativo che segna l’ingresso nel vivo del percorso del premio e che anticipa la scelta della cinquina finalista e, successivamente, dell’opera vincitrice.

L’edizione 2025 è dedicata al tema “Il Mistero”, un filo conduttore che attraversa narrativa, pensiero e simbolo, proponendo una riflessione sul rapporto tra conoscenza e ignoto. Un viaggio letterario che esplora l’enigma e l’arcano, offrendo una lettura della realtà sospesa tra immaginazione, ricerca interiore e interrogativi esistenziali.

Anche quest’anno il premio coinvolge direttamente il mondo della scuola. A partecipare sarà infatti la Giuria degli Studenti, composta da venti alunni del Liceo Scientifico “Francesco Ribezzo” di Francavilla Fontana, chiamati a leggere e valutare le opere in concorso per individuare una prima selezione di titoli da sottoporre al Comitato Scientifico.

Un’esperienza formativa importante per i giovani, che diventano protagonisti attivi nella promozione della letteratura contemporanea e nel confronto con autori e opere provenienti da diverse realtà editoriali.

L’annuncio della decina dei libri selezionati rappresenterà il primo momento ufficiale di questa nuova fase del premio, che condurrà poi alla scelta della cinquina finalista e alla proclamazione del vincitore durante la cerimonia conclusiva prevista, come da tradizione, nella prima decade di agosto a Ceglie Messapica.

Nel frattempo, cresce la curiosità attorno ai titoli che riusciranno a conquistare un posto tra i finalisti, dando voce – attraverso generi e linguaggi diversi – al tema del mistero che caratterizza l’edizione di quest’anno.