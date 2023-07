Richard Galliano, Lisa Manosperti, Eleonora Strino, Francesca Tandoi, Enrico Pieranunzi, Thomas Fonnesbaek, Roberto Gatto, Chico Freeman, Antonio Faraò e Gegè Telesforo, saranno loro i principali protagonisti della X edizione di Francavilla è Jazz che sarà di scena dal 5 al 10 settembre.

“Francavilla è Jazz – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – è un riferimento musicale e direi più in generale culturale per gli amanti del genere e non solo. Non è un caso che la rassegna sia entrata nel circuito dell’Associazione I-Jazz che raccoglie i più conosciuti e seguiti festival italiani. Ci apprestiamo a vivere una decima edizione con artisti strepitosi che, come da tradizione, si esibiranno nel cuore del nostro centro storico, sempre con ingresso gratuito. Complimenti al direttore artistico Alfredo Iaia e alla squadra che lavora alla realizzazione di questo appuntamento.”

Tante le novità della decima edizione illustrate venerdì 28 luglio in Largo San Marco dal Sindaco Antonello Denuzzo, dal Direttore Artistico Alfredo Iaia e da Maria Angelotti dell’Associazione Francavilla è jazz.

“Dieci anni – commenta il direttore artistico Alfredo Iaia – sono un nuovo punto di partenza. Abbiamo dato vita ad una creatura che oggi è riconosciuta a livello nazionale. Ma dieci anni sono anche una occasione per ripercorrere la strada che abbiamo sin qui fatto. Ecco perché abbiamo scelto di presentare la X edizione in Largo San Marco, luogo che ha ospitato i primi concerti della nostra rassegna.”

Si comincerà martedì 5 settembre in Piazza Giovanni XXIII con il trio guidato da Richard Galliano, uno fra i più grandi fisarmonicisti jazz degli ultimi cinquant’anni, con Adrien Moignard (chitarra) e Diego Imbert (contrabbasso).

Mercoledì 6 settembre in Largo San Marco sarà la volta di Lisa Manosperti che presenterà un “Omaggio a Mia Martini” accompagnata da Aldo Di Caterino (flauto) e Andrea Gargiulo (pianoforte).

Giovedì 7 settembre Corso Umberto I accoglierà Francesca Tandoi (voce e pianoforte) & Eleonora Strino (voce e chitarra) con un omaggio al bop ed alla tradizione jazzistica.

Venerdì 8 settembre in Piazza Giovanni XXIII tornerà sotto la Cupola più alta del Salento il pianista Enrico Pieranunzi che si esibirà in trio con Thomas Fonnesbaek (contrabbasso) e Roberto Gatto (batteria).

Sabato 9 settembre, sempre in Piazza Giovanni XXIII, la leggenda vivente del sassofono Chico Freeman suonerà al fianco del quartetto guidato dal pianista Antonio Faraò con Makar Novikov (contrabbasso) e Pasquale Fiore (batteria).

Domenica 10 settembre si chiuderà il sipario in Piazza Giovanni XXIII con Gegè Telesforo che presenterà il suo nuovo progetto musicale accompagnato da Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sax alto), Christian Mascetta (chitarra), Vittorio Solimene (organo Hammond e tastiere) e Michele Santoleri (batteria).

“Il cartellone di Francavilla è Jazz – conclude il direttore artistico Alfredo Iaia – racconta una rassegna pronta a crescere sempre di più grazie alla sinergia con l’Amministrazione Comunale e con gli sponsor. Quest’anno offriamo al nostro folto pubblico un cartellone con 6 serate di altissimo livello. Sono orgoglioso, da innamorato della musica e da cittadino, di vedere delle autentiche leggende della musica jazz esibirsi tra le chianche della nostra Città. Vi aspettiamo per vivere insieme una decima edizione ricca di emozioni.”

Comune di Francavilla Fontana