“Con questa programmazione l’amministrazione comunale intende ravvivare la vita sociale, ricreativa e culturale della Città – afferma il Sindaco Massimo Lanzilotti – grazie a iniziative che coprono l’intero territorio di Carovigno. Dal centro storico al Castello, alla Piazza, al Parco e Giardini della Contessa alla Borgata di Serranova, sino alle marine da Torre S. Sabina a Torre Guaceto”.

Inoltre dopo tanto tempo torneranno le luminarie e la bande musicali di Carovigno unite insieme in occasione delle Feste patronali, religiose e civili.

Per l’assessore alla Cultura Sabrina Franco gli eventi in programma tengono conto di tutti e non lasciano nessuno indietro, neanche i più piccoli a cui per esempio è dedicata una serie di proiezioni di film all’aperto i mercoledì sera di luglio e agosto.

La consigliera delegata al turismo Antonella la Camera ha inoltre sottolineato che l’intento è quello di fruire della bellezza e di tutto ciò che il nostro territorio offre. Un ringraziamento particolare è rivolto agli operatori privati.

Tra gli eventi più Pop che si svolgeranno in Piazza ‘Nzegna ci sono:

– Il Concerto il 18 agosto della NUOVA ORCHESTRA ITALIANA fondata da Renzo Arbore;

– Il Premio Delfino con il vincitore di Amici 2023 Mattia Zenzola il 16 agosto

– Il live show di Samuele Cavallo (giovane cantante e attore originario di Carovigno) l’8 agosto.

Non mancano eventi culturali in Castello a cura dell’ Associazione Le Colonne e rassegne letterarie itineranti tra cui #LibrInCastello, eventi sportivi quali Il Trofeo2Torri di Atletica Carovigno e molto altro presente in cartellone.

“Abbiamo cercato di accontentare una varietà di pubblici – ha concluso il Sindaco – e sicuramente in futuro potremo fare di più e meglio avendo più tempo utile per la programmazione”.

Segui gli eventi sui social usando

#eStateaCarovigno23