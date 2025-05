Domenica 25 maggio è in programma, nell’ambito dell’iniziativa Cortili Aperti, un affascinante viaggio tra arte, cultura e tradizione alla scoperta di sette palazzi storici della Città.

Il pubblico, guidato da bambini e ragazzi degli Istituti Comprensivi cittadini, nel corso della giornata potrà ammirare i tesori custoditi da Palazzo Caroli-Forleo-Milone, già Forleo Brayda, Palazzo Salerno, Palazzo Argentina, Palazzo Truppi-Ognissanti, già Bottari, Castello Imperiali, ex Real Collegio Ferdinandeo e Palazzo Braccio, già Resta-Barbaro-Forleo.

Ogni tappa di questo percorso sarà arricchita da mostre d’arte contemporanea, esposizioni di abiti e di oggetti d’antiquariato, esibizioni di artigiani, letture di monologhi.

“Domenica 25 maggio – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – Francavilla Fontana accoglierà centinaia di atleti provenienti da tutta la Puglia che si sfideranno nella corsa della legalità. In contemporanea apriremo al pubblico alcuni luoghi nascosti del nostro patrimonio artistico mettendo in mostra il saper fare della comunità. Una domenica da trascorrere in Città per celebrare la bellezza a cui spesso non diamo il giusto valore.”

Le passeggiate itineranti prenderanno il via alle 9.30, alle 11.30 e alle 17.30 da Piazza Umberto I e saranno a cura dei volontari della Pro Loco Lucia Locorotondo e Mirko Belfiore. Per prenotare la propria adesione gratuita è sufficiente contattare il numero 389 8349336.

La giornata si concluderà alle 21.00 con un momento musicale presso Palazzo Braccio, già Resta-Barbaro-Forleo.

L’iniziativa è a cura dell’ADSI Puglia con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con la Pro Loco.

Il programma dell’evento è stato illustrato martedì 20 maggio nel corso di una conferenza stampa in cui sono intervenuti il Sindaco Antonello Denuzzo, il Presidente di ADSI Puglia Carlo Fumarola, il Presidente della Pro Loco Piero Balsamo ed il componente della Pro Loco Mirko Belfiore.

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita.

Comune di Francavilla Fontana