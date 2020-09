Un presunto ordigno esplosivo è stato rinvenuto lo scorso 6 settembre nelle acque antistanti la marina di Apani, nel territorio del comune di Brindisi.

Per assoluta precauzione, stante la circostanza che le condizioni meteo marine avverse non hanno ancora reso possibile accertare la natura dell’oggetto segnalato, la Capitaneria di Porto di Brindisi ha emesso una ordinanza di interdizione dello spazio marino.

Le operazioni di verifica ed eventuale bonifica dello stesso avverranno nella prossima settimana, ad opera del Nucleo SDAI della Marina Militare, non appena le condizioni meteo marine lo permetteranno.