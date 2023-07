nomina nuova Segreteria Cittadina e designazione del Capogruppo Consiliare.

Si è svolta la Direzione Cittadina del Partito Repubblicano Italiano per una disamina dell’esito delle recenti elezioni amministrative e la nomina dei nuovi Organi del Partito.

Da tutti i partecipanti è stata espressa soddisfazione per il risultato ottenuto dalla lista del PRI che ha consentito l’elezione di tre Consiglieri Comunali.

Il mandato conferito al neo eletto Gruppo Consiliare è quello di collaborare lealmente con il Sindaco Marchionna, con i componenti dell’Esecutivo ed il resto della maggioranza consiliare per dare attuazione al programma che ha ottenuto il consenso degli elettori.

Al termine della riunione è stata nominata la nuova Segreteria Cittadina che risulta così composta

Vito BIRGITTA – Segretario Cittadino

Alessia LANOTTE – Vice Segretario

Stefania CARAVAGLIO – Responsabile del Movimento Femminile

Laura DE SALVATORE – Vice Responsabile del Movimento Femminile

Gianmarco MARTENA – Responsabile del Movimento Giovanile

Andrea TEPORE – Vice Responsabile del Movimento Giovanile

Giuseppe VOTTO – Responsabile Senior

Francesco MAGNO

Antonio DALESSANDRO

Giovanni ANTONINO

Sonia SARLI

Vincenzo SANAPO

Gianmarco FANCIULLO.

Alle riunioni della Segreteria parteciperanno di diritto i Consiglieri Comunali Gabriele ANTONINO, Veronica MASTROGIACOMO e Alessandro MICELI.

Il Gruppo Consiliare ha designato quale Capogruppo Veronica MASTROGIACOMO.