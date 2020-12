Proseguono i controlli straordinari di controllo del territorio in città, soprattutto in questo periodo di festività natalizie.

Anche questa mattina, per le vie del centro cittadino, sono state dislocati due equipaggi aggiuntivi della Sezione Volanti, in servizio specifico per le vie del centro, nonché tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, i quali hanno curato anche le zone interessate dalla presenza dei maggiori centri commerciali.

Il potenziamento dei servizi, già attivo da qualche settimana, è stato articolato secondo due direttrici: la prima, quella preventiva, dedicata ad assicurare serenità nel periodo natalizio e la pacifica convivenza sociale – associata anche al controllo del rispetto delle norme anticovid; la seconda, quella repressiva, a drenare sacche criminali e contrastarne ogni tentativo di rigurgito, con l’ausilio degli uffici investigativi.

Gli equipaggi impegnati, oltre a presidiare i quartieri ad alta densità commerciale, eseguono mirati controlli su soggetti con precedenti di polizia criminale ed esercitano pressione nei luoghi ad elevata densità criminale.

Nel fine settimana sono stati sviluppati, poi, articolati servizi anti assembramento, riscontrando un numero esiguo di violazioni.

I funzionari della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P., continuano a mantenere contatti con gli esercenti commerciali e i rappresentanti di categoria così come disposto dal Questore.