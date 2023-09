La Provincia di Brindisi, con l’inizio del nuovo anno scolastico, ha dato il via ai servizi di integrazione scolastica e trasporto per favorire il diritto allo studio dei minori con disabilità psico-fisiche o sensoriali, residenti nel territorio provinciale, attraverso interventi di supporto all’autonomia, alla relazione, alla socializzazione e all’apprendimento.

Il servizio di integrazione scolastica è stato affidato alla ditta socioculturale Società Cooperativa a.r.l. di Mira (Venezia) e sarà avviato a partire dal 14 settembre in tutte le scuole superiori di competenza della Provincia per i disabili gravi. Sono 185 gli studenti che saranno affiancati da un educatore professionale.

Analogo avvio per i servizi di facilitazione della comunicazione a favore di studenti ciechi e sordi, ad oggi 64, frequentanti ogni scuola di ordine e grado.

Il trasporto scolastico assistito, affidato alla ditta Dover s.r.l di Noci, sarà avviato a far data dal 18 settembre a favore di circa 50 studenti frequentanti le scuole d’istruzione scolastica di secondo grado di pertinenza della Provincia.