Terza sconfitta consecutiva per la Junior Fasano, che cede in trasferta per 29-20 alla Publiesse Chiaravalle nel match della 24^ giornata della Serie A Gold.

In terra marchigiana dura solo 10’ l’equilibrio, con i padroni di casa che tra 10’ e 16’ piazzano il primo break di 4-0, portandosi dal 4-5 all’8-5 e staccando già definitivamente gli avversari, sotto poi di 4 al 19’ (10-6). La reazione dei pugliesi non va oltre il -2 del 22’ (11-9), con i ragazzi allenati da Guidotti che tornano sul +4 sulla sirena che pone fine alla prima frazione (15-11) e che allunga ulteriormente con un paziale di 3-0 in avvio di ripresa tra 34’ e 38’ (da 16-13 a 20-13). La Junior, pur continuando a sbagliare molto in entrambe le fasi, ma particolarmente sul fronte offensivo, tenta di riaprire il match, accorciando fino al 22-18 del 48’, ma i locali con il seguente break di 6-0 si mettono sul +10 (28-18 al 56’), ponendo il definitivo sigillo su di una vittoria mai in dubbio e certificata con il 29-20 della sirena.

Prossimo impegno, ultimo casalingo della stagione, sabato prossimo, 18 aprile, quando alle 19 Codina Vivanco e compagni affronteranno il Pressano nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina.

“Siamo stati protagonisti, nuovamente, di una brutta prestazione esterna – dichiara il tecnico Vito Fovio – una prova che evidenzia i nostri limiti mentali più di quelli tecnico-tattici. Non è stato dato il massimo e questo fa veramente male, però ci sono ancora due partite per dare segnali positivi, occasioni in cui avrà più spazio chi ne ha avuto meno. Dopo faremo un bilancio, mettendo sul piatto anche quanto di buono fatto in questa stagione, e penseremo al futuro”.

Tabellino

Publiesse Chiaravalle-Junior Fasano 29-20 (15-11 p.t.)

Publiesse Chiaravalle: Sanchez, Vichi, Fager 8, D’Benedetto, Francelli 1, Brutti 1, Di Domenico, Capatina 3, Solustri 1, Sampaolo, Babbini 4, Ballabio, Santinelli, Sancez Araujo 8, Altomonte 2, Miri 1. All.: Andrea Guidotti.

Junior Fasano: Rossa, Guarini, Corcione, Boggia 1, Leban, D. Somma, Dello Vicario Giacinti 1, Capozzoli 1, G. Somma 1, Marrochi 1, Brim Stefansson 2, Beorlegui, Codina Vivanco 13. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Marcello Carrino-Stefano Pellegrino

Risultati della 24^ giornata:

Sparer Eppan-Raimond Sassari 29-44, Teamnetwork Albatro Siracusa-Alperia Black Devils 31-32, Publiesse Chiaravalle-Junior Fasano 29-20, Pressano-Macagi Cingoli 34-26, Conversano-Loacker Bozen Volksbank 31-24, Trieste-Cassano Magnago 28-33, Brixen-Metelli Cologne 32-27.

Classifica:

Cassano Magnago 44, Raimond Sassari 34, Teamnetwork Albatro Siracusa 29, Loacker Bozen Volksbank 27, Conversano 26, Trieste e Junior Fasano 25, Publiesse Chiaravalle 24, Pressano 22, Metelli Cologne 21, Macagi Cingoli 20, Brixen 17, Alperia Black Devils 16, Sparer Eppan 6.

Prossimo turno (18/04):

Metelli Cologne-Conversano, Sparer Eppan-Cassano Magnago, Raimond Sassari-Brixen, Alperia Black Devils-Trieste, Macagi Cingoli-Teamnetwork Albatro Siracusa, Junior Fasano-Pressano, Loacker Bozen Volksbank-Publiesse Chiaravalle.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO