Alle 5 di questa mattina si sono svolte le operazioni di pulizia dei fondali del porto di Savelletri. Le predette attività – che rappresentano l’atto finale di una collaborazione virtuosa avviata tra l’Ufficio Locale marittimo di Savelletri e il Comune di Fasano – hanno consentito la rimozione di imbarcazioni affondate e semiaffondate dallo specchio acque portuale, eliminando, in questo modo, un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione per i natanti che normalmente operano nel predetto sorgitore.

Tali attività hanno anche consentito il recupero all’utilizzo di tratti di banchina per l’ormeggio di ulteriori imbarcazioni, prima non utilizzabili per la presenza dei relitti adagiati sul fondo.

Le attività da parte del personale della Guardia Costiera di Savelletri, finalizzate a garantire la fruizione in sicurezza dello scalo portuale nonché delle zone marittime di competenza, si inseriscono nel più ampio dispositivo operativo attivato durante la stagione estiva da parte di tutti i Comandi della Guardia Costiera distribuiti lungo il litorale pugliese.