“Brindisi Orienta” è il progetto del Comune di Brindisi vincitore del bando regionale “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” – Azione 8.11 del POR Puglia 2014-2020, con un finanziamento di 84 mila euro volto a potenziare il servizio di orientamento a livello locale tramite la creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando la capacità di intercettare le esigenze del territorio. Il progetto parte dalla constatazione che Brindisi è la seconda città in Italia con il 43,3% di adulti diplomati/laureati e il 26% di abbandoni precoci, per questo intende fornire nuovi strumenti per rispondere a diverse esigenze di contrasto al fenomeno: percorsi laboratoriali per conoscere le proprie potenzialità, percorsi individualizzati per le famiglie e le persone in cerca di occupazione, incontri informativi sulle opportunità del mercato del lavoro e sui nuovi strumenti di ricerca occupazionale.

Il Comune di Brindisi è il soggetto proponente insieme ad una cordata di 23 partner selezionati, in una logica di trasparenza e partecipazione, tramite una manifestazione d’interesse. Il partenariato è costituito dall’Arpal Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi, 8 enti di formazione professionale, 5 agenzie per il lavoro, 3 scuole di formazione professionale, 2 ITS, 3 agenzie formative, un’associazione di promozione sociale.

I destinatari del progetto sono studenti delle scuole primarie; studenti delle scuole secondarie di I grado; studenti delle classi di scuole secondarie di II grado e IeFP; studenti di percorsi di studio ITS e universitari; soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni; soggetti occupati che intendono intraprendere altro percorso lavorativo o di studio

Dopo gli incontri con i partner, è stato ufficialmente avviato il progetto di orientamento al lavoro nell’ambito delle Case di Quartiere con l’apertura dal lunedì al venerdì dell’orientation desk – sportello di orientamento attivo con 3 esperti del mercato del lavoro.

L’assessore alle Politiche Giovanili, Dott.ssa Lidia Penta, ha dichiarato “È fondamentale tracciare un percorso, fornire una guida, dare una prospettiva ai nostri giovani. GIOVANI e LAVORO è la combinazione che rende un territorio vincente. È quindi con assoluta convinzione che sosteniamo il progetto PUNTI CARDINALI che si prefigge, come la bussola per i naviganti, di far orientare i nostri ragazzi verso il loro cammino futuro.”

Già da luglio sono iniziate le attività che prevedono:

· Orientation Labs – laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi

· Job Days – giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio che già dai prossimi giorni animeranno il territorio cittadino

· Orientation Desk – sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali. È possibile prenotare una consulenza attraverso il seguente link: https://forms.gle/Yt2cTz14evyx8cVE6. Lo sportello è già attivo presso Palazzo Guerrieri dal lunedì al venerdì dalle h. 9.30 alle 12.30 e dalle h. 16.00 alle 19.00. Nell’ottica di essere prossimi al territorio, sarà possibile prenotare il servizio di orientamento presso le altre Case di Quartiere (Ex Scuole Pie, Parco Buscicchio, CAG, San Bao, La Rosa).

Il prossimo 18/09/2023 si terrà il primo dei sei Job Day previsti. Questo primo appuntamento è organizzato da CityForm e a breve seguiranno gli altri. Per essere informati su tutte le iniziative è possibile consultare la pagina Facebook Punti Cardinali Brindisi o scrivere a punticardinali.brindisi@gmail.com.