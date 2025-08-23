August 23, 2025
Sarà il regista Pupi Avati, con una “MasterClass” sul suo cinema, a inaugurare domenica 24 agosto alle ore 20.00, nella suggestiva Piazza Giovanni XXIII di Francavilla Fontana (BR), la XIV edizione del “QCINE – Il gusto del Cinema”.

54 film diretti, la medaglia d’oro ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte, 3 David di Donatello e 6 Nastri d’argento fanno di Pupi Avati uno dei Maestri del Cinema italiano.
La MasterClass, moderata dallo sceneggiatore e regista Luigi Sardiello, sarà l’opportunità di apprendere curiosità, segreti e aneddoti legati alla storia professionale del regista bolognese.

A seguire sarà proiettato il suo film “Ma quando arrivano le ragazze?”, che racconta con sensibilità e delicatezza le tematiche più care al regista: Bologna, l’amicizia virile, le buone maniere d’un tempo, il jazz…

Nel corso dell’incontro è previsto un goloso sipario gastronomico grazie allo chef Marco Pappadà della Masseria Tredicina, che preparerà in diretta un piatto della tradizione culinaria bolognese.
Al termine dell’incontro, nello spazio gestito dalla Libreria Francavillese, sarà allestito un “firmacopie” con i libri di Pupi Avati.

In apertura di serata, l’autore Luigi Dimitri presenterà il suo “Spuntino di riflessione” dal titolo: “L’arrabbiata”.

QCINE è una manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Francavilla Fontana (BR) con la collaborazione di Bunker Lab, con la direzione artistica del produttore cinematografico Alessandro Contessa e dallo sceneggiatore e regista Luigi Sardiello.

