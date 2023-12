Il servizio di raccolta in città sta lentamente iniziando a tornare a livelli accettabili. Lo sforzo compiuto dagli operatori ecologici è tangibile e per questo, al netto di una sperata ulteriore ottimizzazione, temo che il servizio possa andare in affanno alla luce delle numerose defezioni dovute a malanni di stagione o situazioni sanitarie particolari e che causa la contrazione del numero degli operatori impegnati giornalmente nelle strade brindisine.

Sono preoccupato perciò che questa situazione di numerose assenze, se prolungata nel tempo, possa penalizzare la cittadinanza che rispetta le modalità di conferimento previste, vanificando anche i timidi segnali di miglioramento.

Ci sono comunque tutte le condizioni per consolidare il servizio nella massima trasparenza e legalità mediante il potenziamento del personale, coinvolgendo gli ex operatori che nel passato hanno lavorato con contratti a tempo determinato, previsto anche dagli accordi sottoscritti tra sindacati e l’azienda Teorema, e che il Cobas giustamente ha richiesto con forza.

Mi auguro un immediato riscontro a questa sollecitazione in modo tale da non rischiare di perdere quanto di buono è stato raggiunto finora.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale FDI