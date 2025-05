Come Presidente della Commissione Ambiente, apprendo con grande soddisfazione la notizia che una pattuglia della Polizia Locale, in data 14 maggio 2025 alle ore 11:00 circa, ha intercettato in una via del centro abitato un autocarro intento a abbandonare rifiuti, prevalentemente ingombranti.

I responsabili sono stati immediatamente identificati e, dopo le indagini di rito, è stata effettuata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente, in conformità con le prescrizioni previste dal Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006.

Questo è il risultato concreto del grande lavoro svolto dalla Commissione Ambiente, che ha portato all’adozione del Regolamento Igiene Urbana, iniziando così a dare i suoi frutti.

A nome di tutta la Commissione, desidero ringraziare il comandante Orefice e l’intero corpo della Polizia Locale per l’impegno e la dedizione nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente

Città di Brindisi