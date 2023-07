L’Amministrazione Comunale ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (SEMS) che si svolgerà in contemporanea in tutti i Paesi dell’UE dal 16 al 22 settembre.

La Commissione Europea anche in questa edizione ha ribadito l’importanza di una maggiore sinergia tra cittadinanza, associazioni, imprese e Enti per promuovere un cambiamento degli stili di vita. Il tema scelto nel 2023 è il risparmio energetico applicato ai temi della mobilità urbana.

Come ormai consuetudine l’Amministrazione Comunale intende coinvolgere attivamente la cittadinanza nell’organizzazione della manifestazione aprendo il calendario della SEMS alle proposte di Associazioni, Enti e semplici cittadini.

Le persone interessate potranno presentare iniziative e progetti innovativi entro il prossimo 16 agosto. Il relativo avviso pubblico con tutti i dettagli è disponibile sul sito internet istituzionale.

La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che dal 2018 è divenuta un appuntamento fisso del calendario francavillese, è una preziosa occasione per scoprire novità e confrontarsi sul tema della mobilità alternativa.

“La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – commenta l’Assessore Sergio Tatarano – è un appuntamento ormai fisso del settembre francavillese, una occasione per sperimentare nuove soluzioni e sensibilizzare la cittadinanza a muoversi in modo più sostenibile e un’opportunità per organizzare in modo più democratico gli spazi pubblici. Come ogni anno, attendiamo proposte che possano arricchire il calendario.”

Comune di Francavilla Fontana