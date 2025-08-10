

L’Amministrazione comunale e Teknoservice hanno scelto di trasformare la notte delle stelle cadenti in un’occasione di sensibilizzazione ambientale, invitando i frequentatori degli arenili a gestire in modo corretto e separato i rifiuti prodotti.

Per l’iniziativa sono stati distribuiti volantini esplicativi, tre tipologie di buste per il conferimento di vetro, plastica e indifferenziato, oltre a piccoli contenitori per evitare la dispersione di mozziconi di sigaretta. Un’attenzione che sarà ripetuta anche in occasione della notte di Ferragosto.

Al termine della serata, che ha richiamato centinaia di ragazzi attrezzati con tende e tutto il necessario per trascorrere la notte in compagnia, Teknoservice ha predisposto un intervento straordinario di pulizia lungo la Litoranea Nord già dalle prime ore dell’alba, impiegando uomini e mezzi normalmente non previsti nelle giornate festive.

Sono stati rimossi ingenti quantitativi di rifiuti. La partecipazione alla raccolta differenziata, pur non raggiungendo livelli particolarmente elevati, ha comunque mostrato segnali positivi, a conferma dell’efficacia delle azioni di sensibilizzazione avviate.

L’Amministrazione e Teknoservice si dichiarano fiduciose che, come per la notte delle stelle cadenti, anche i giovani che animeranno il Ferragosto sapranno rispondere positivamente all’invito a rispettare l’ambiente.