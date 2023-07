L’Amministrazione Comunale ha deciso di limitare, nel periodo dal 17 luglio al 25 agosto, gli orari di accesso ai cimiteri di Brindisi e Tuturano dalle 7:00 alle 13:30.

Tale scelta insensata non ha di certo incontrato il consenso della cittadinanza.

Decine sono state le doglianze pervenute da parte di cittadini che si vedono impossibilitati ad onorare i propri defunti.

La decisione di concentrare l’accesso ai cimiteri esclusivamente nella detta fascia oraria – nel pieno dell’orario lavorativo e, comunque, nel periodo più critico per l’innalzarsi delle temperature – appare del tutto illogica, oltre che assolutamente in contrasto con le esigenze dei cittadini.

Appare infatti essenziale contemperare la comprensibile esigenza di gestione del personale nel periodo estivo con l’ottimizzazione del servizio.

Si auspica dunque un pronto ripensamento della Amministrazione, con immediata apertura anche pomeridiana dei cimiteri di Brindisi e Tuturano per tutto il periodo estivo, scelta che consentirebbe una maggiore affluenza, un accesso più agevole e, soprattutto,

una maggiore tutela dei cittadini, evitando agli stessi di doversi muovere nelle ore più calde e a rischio della giornata.

Diego Rachiero

Consigliere Comunale LISTA ROBERTO FUSCO SINDACO