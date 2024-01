Si è tenuta nella serata di ieri 3 gennaio 2024 a Tuturano (Brindisi) la presentazione del libro di Domenico Saponaro e Marco Greco “Radio Brindisi On Air – da mamma Rai alle radio libere”.

All’incontro era presente oltre ad uno degli autori, Domenico Saponare, anche l’editore di Edizioni Brundisium.net, Oreste Pinto.

Un libro che sta scalando velocemente le classifiche delle vendite in città e che ripercorre le tappe salienti della nascita delle radio libere in Italia con uno sguardo approfondito sulle realtà delle radio libere brindisine, alcune delle quali ancora oggi attive e che rappresentano un orgoglio per la città.

Durante l’incontro di Tuturano, andato in scena nella splendida cornice della torre di Sant’Anastasio e quindi della Biblioteca Sociale “Enzo Cosma” e organizzato dall’associazione Comitato Fr/Azione Tuturano, si è parlato soprattutto della realtà che è stata Radio Life Tuturano.

Alla radio tuturanese Saponaro e Greco dedicano proprio un capitolo del loro libro.

All’incontro hanno anche partecipato delle personalità tuturanesi che hanno fondato e vissuto appieno Radio Life.

Si sono ricordati aneddoti e storie di vita che hanno commosso i presenti.

Saponaro nel corso della presentazione ha sottolineato quanto sia importante ancora oggi la radio come strumento di comunicazione, mentre Pinto ha fatto presente come Radio Life sia stata appunto strumento di aggregazione per la comunità.

Il libro di Saponaro e Greco è un saggio di ricerca che vuole anche essere un strumento per eventuali ricerche future circa le radio libere in città e non solo.

Federico Sanapo