Ad esito delle attività investigative svolte dalla Squadra mobile di Brindisi, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, nella giornata di ieri è stato rintracciato e tratto in arresto l’ultimo soggetto coinvolto nella rapina avvenuta nella scorsa primavera presso un noto fast food di questa città.

Il giovane, irreperibile dallo scorso 3 agosto, è stato individuato nei pressi della stazione ferroviaria “Tiburtina” dagli investigatori della Squadra mobile di Roma, su impulso di questa Squadra mobile.

L’attività svolta ha consentito di dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, anche nei confronti dell’ultimo soggetto resosi irreperibile, ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, porto illegale di armi comuni da sparo e ricettazione.