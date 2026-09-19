September 20, 2026
Set 19, 2026    Posted by    Basket, Evidenza5

La quindicesima edizione del Memorial dedico a Elio Pentassuglia, viene vinto dai padroni di casa della Valtur Brindisi che sconfiggono Ruvo di Puglia con il punteggio di 78-70. Con questo successo, Brindisi si è aggiudicata il Trofeo per la tredicesima volta in quindici occasioni (uniche eccezioni le vittorie di Caserta nel 2016 e Peristeri nel 2019). Match combattuto e deciso negli ultimi tre minuti da una folata di otto punti consecutivi di Esposito, fondamentali per spezzare l’equilibrio dell’incontro. MVP Jazz Johnson autore di 27 punti.

Cinciarini-Bolpin-Fantoma-Esposito-Wiliams il quintetto scelto da coach Nicola Brienza con il primo alley-oop tra Bolpin e Williams ad infiammare gli spettatori presenti al PalaPentassuglia. La stazza fisica di Esposito da una parte e l’estro di Johnson dall’altra animano la prima parte dell’incontro, piacevole sui due lati del campo, sul punteggio di 17-18. Caroti-Mastellari-Fantoma-Miani-Del Cadia il quintetto nel secondo parziale di gioco inaugurato dalla tripla di Fantoma e da un break di 7-0. Del Cadia commette il terzo fallo personale ed è costretto a rientrare in panchina al 14°esimo minuto, stessa sorte per Hogue tre minuti più tardi. Williams e Johnson salgono in cattedra tra post basso del centro brindisino e arresto e tiro per il play ruvese (29-29 al 17’). Le triple di Bogliardi permettono agli ospiti di mettere la freccia del sorpasso a fine primo tempo sul 33-37 mentre la Valtur deve fare i conti con i tre falli personali raggiunti anche dai lunghi Esposito e Williams. Al rientro in campo è ancora Bolpin a suonare la carica ai propri compagni nelle due fasi, traducendo in campo uno spirito diverso nell’attaccare il ferro (45-41 al 24’). Williams e Hogue proseguono nel duello personale da risposta e contro risposta anche verbale che costano due falli tecnici per trash talking. Coach Brienza deve fare i conti con i quattro falli personali di Williams-Esposito ed è Caroti sul finire del terzo quarto a prendere in mano la regia della squadra con cinque punti consecutivi. La tripla di Johnson alla sirena fissa il punteggio sul 58-56 a fine terzo quarto. Caroti e Johnson si scambiano una tripla dopo l’altra confermandosi i migliori tiratori dalla distanza dei due team mentre gli altri giocatori in campo faticano ad entrare in ritmo al tiro da tre punti (64-64 al 36’). Sale in cattedra Esposito con quattro canestri nei momenti decisivi per otto punti consecutivi. e una tripla di Cinciarini che allunga il break sul +8 Valtur: 78-70 e vittoria finale.

Terminato il precampionato, è la settimana di preparazione alla prima giornata di regular season: domenica 27 settembre l’esordio sul parquet del PalaRadi di Cremona alle ore 18:00.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: 78-70 (17-18, 33-37, 58-56, 78-70)

VALTUR BRINDISI: Errico ne, Caroti 8, Mastellari 4, Bolpin 7, Del Cadia 6, Miani 5, Esposito 13, Fantoma 6, Williams 19, Cinciarini 10. All. Brienza
RUVO DI PUGLIA: Mbacke ne, Valesin 8, Reale 2, Bogliardi 8, Guaiana 11, Chinellato ne, Lovero ne, Johnson 27, Hogue 10, Lumena 5, Guastamacchia, Berardi ne. All. Rajola.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

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