​ Il Partito Repubblicano Italiano (PRI), sezione di Brindisi, interviene nel dibattito istituzionale e politico riaccesosi in questi giorni riguardo alla paventata apertura dell’aeroporto di Grottaglie ai voli commerciali di linea e al traffico passeggeri.

​Come Partito Repubblicano avvertiamo la necessità e il dovere politico di fare chiarezza sul piano tecnico, normativo e strategico, superando meri slogan ed esibizioni campanilistiche.

Sostenere che Grottaglie possa essere convertito al trasporto passeggeri di linea significa ignorare i costi milionari di adeguamento infrastrutturale e le rigide logiche economiche delle compagnie aeree, che per garantire la sostenibilità dei voli richiedono volumi di milioni di passeggeri e infrastrutture consolidate. Un’ipotesi, questa, impraticabile e tecnicamente priva di presupposti immediati.

L’Aeroporto di Brindisi rappresenta un’infrastruttura d’eccellenza pienamente operativa, dotata di moderni servizi e costantemente scelta ed evidenziata dagli operatori logistici, turistici e portuali. La combinazione strategica e la stretta vicinanza tra l’Aeroporto di Brindisi e il Porti di Brindisi costituiscono un unicum logistico nell’Adriatico e nello Jonio, capace di servire in maniera naturale e competitiva l’intero bacino salentino e l’area ionica.

Continuare a difendersi arroccandosi su una posizione passiva o di semplice campanile non serve.

La politica locale deve dimostrarsi autorevole e fare valere la centralità industriale e logistica dell’Aeroporto di Brindisi all’interno della programmazione regionale e ministeriale.

Occorrerebbe chiedere alla Regione Puglia e ad Aeroporti di Puglia di confermare con atti chiari e trasparenti il piano industriale in vigore, valorizzando la vocazione naturale di Brindisi e garantendo, al contempo, lo sviluppo della vocazione cargo e aerospaziale di Grottaglie, senza dannose duplicazioni che rischiano solo di generare retorica politica o false illusioni nei territori.

La Segreteria e il Gruppo Consiliare