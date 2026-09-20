Sabato 19 settembre i Lions ed i Leo di Fasano, in collaborazione con Plastic Free, sezione di Fasano, e con la Lega Navale di Savelletri sono stati impegnati nella pulizia di alcuni punti del litorale di Savelletri.

L’iniziativa ha richiamato tanti volontari che durante la mattinata hanno raccolto una grande quantità di rifiuti: bicchieri e bottiglie di plastica monouso, mozziconi di sigaretta, polistirolo, lattine, tappi di vario materiale, bottiglie di vetro e reti.

La pulizia delle spiagge rappresenta un modo efficace di tutela diretta della biodiversità e dell’ecosistema marino: la rimozione attiva di plastiche, polistirolo, microplastiche e reti abbandonate evita che questi materiali si frammentino o vengano ingeriti dalla fauna marina, proteggendo gli habitat costieri dal degrado biologico.

Grande soddisfazione tra i volontari per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Il loro gesto ha offerto un bell’esempio alla cittadinanza, e in particolare alle giovani generazioni, incoraggiando comportamenti ecologicamente responsabili.

Martino Grassi – Presidente Lions Club Fasano