I soci del Vespa Club Brindisi hanno organizzato una speciale iniziativa di volontariato, raccogliendo e donando pacchi con generi alimentari di prima necessità. La consegna è avvenuta il 18 settembre direttamente a don Marco Candeloro, parroco della chiesa della Santissima Resurrezione del rione Cappuccini a Brindisi, per sostenere in modo mirato i nuclei familiari più bisognosi del territorio.

L’azione solidale si è sviluppata attraverso una stretta collaborazione con le realtà pastorali e assistenziali attive nel tessuto locale. I generi alimentari sono stati consegnati durante il “Cappuccini Family Park”, una serata pensata per celebrare l’inizio del nuovo anno scolastico con allegria, musica, giochi e attrazioni per le famiglie del quartiere. Sarà ora la parrocchia a occuparsi della successiva distribuzione sul territorio attraverso il centro di solidarietà del quartiere, da sempre in prima linea nel supporto alle fragilità.

Grazie alla generosità dei soci e alla fitta rete di ascolto della comunità parrocchiale, l’aiuto arriverà in modo mirato e tangibile ai nuclei familiari che stanno attraversando un momento di difficoltà economica. Questo appuntamento si aggiunge al costante impegno sociale del Club che, già nello scorso mese di agosto, si era mobilitato organizzando una giornata dedicata alla donazione del sangue presso il locale Centro Trasfusionale dell’ospedale “Antonio Perrino”, a testimonianza di una presenza continua e attenta ai bisogni della comunità.

A margine della consegna, il presidente del Vespa Club Brindisi, Potenzo Potenza, ha fatto dono a don Marco di una maglietta del club creata appositamente per l’occasione, suggellando il momento con un simbolo di amicizia e vicinanza.

Il presidente Potenzo Potenza ha dichiarato:

“Il nostro Club è nato con l’obiettivo di unire gli appassionati della Vespa, ma fin dal primo momento abbiamo voluto che le nostre due ruote fossero un motore di inclusione e vicinanza per Brindisi. Dopo l’importante risposta dei soci per la donazione del sangue ad agosto, questa raccolta alimentare rappresenta un altro passo verso chi ha più bisogno. Il Vespa Club Brindisi non è fatto solo di raduni e passeggiate, ma di persone che vogliono bene alla propria città e lo dimostrano con i fatti”.

Il parroco Don Marco Candeloro ha espresso profonda gratitudine:

“Ringrazio di cuore tutti i soci del Vespa Club per questo splendido e tempestivo gesto di solidarietà. In un momento storico in cui molte famiglie del quartiere e della città affrontano severe difficoltà economiche, ricevere questi generi di prima necessità è un segno di speranza. La parrocchia, tramite il nostro centro di solidarietà, si attiverà immediatamente affinché questi aiuti raggiungano in modo mirato i nuclei familiari più fragili”.

Con queste iniziative il Vespa Club Brindisi conferma ancora una volta la propria forte vocazione sociale, dimostrando come la passione per lo storico scooter italiano possa diventare un veicolo trainante per promuovere la cultura della solidarietà, dell’inclusione e del sostegno reciproco all’interno del territorio. Attraverso l’organizzazione di eventi culturali, ricreativi e di beneficenza, l’associazione si impegna a sostenere e valorizzare la comunità brindisina.