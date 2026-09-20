La Junior Fasano regala praticamente un tempo al Pressano e non riesce a recuperare nella ripresa il gap accumulato, cedendo per 35-31 al Palavis nel match della 2^ giornata della Serie A Gold.

I gialloneri di Branko Dumnic partono subito forte, andando sul 3-0 dopo meno di 3’, staccando, di fatto definitivamente, la compagine capitanata da Alessandro Leban, che torna a contatto al 10’ (5-4), sciupando la chance del pari, per poi ritrovarsi sotto di 4 al 16’ (10-6). Totalmente da dimenticare, in seguito, i 10’ conclusivi della prima frazione, che vedono i biancazzurri particolarmente inefficaci sul fronte difensivo ed imprecisi in attacco, favorendo l’allungo ulteriore del team trentino, il quale passa dal +5 del 20’ (13-8), al +8 della prima sirena, che manda le due squadre negli spogliatoi sul 21-13.

Certamente migliore è stato poi il secondo tempo della Junior, che riduce il gap fino al -5 del 38’ (25-20), ma che non riesce ad insidiare ulteriormente il Pressano, bravo a resistere nei momenti più complicati, tornando sul +7 (27-20 al 40’, 30-23 al 45’). Solo nel finale la compagine fasanese torna più vicina agli avversari, non andando, però, oltre il -4 del 54’ (33-29), gap conservato fino al 35-31 definitivo.

Prima trasferta stagionale infelice, dunque, per i biancazzurri, che avranno modo di riscattare la prestazione di Lavis nel derby in programma nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, alle 20.15 di mercoledì prossimo, contro il Conversano.

“Sapevamo in partenza che sarebbe stata una partita difficile, ma ce la siamo complicata ulteriormente da soli, entrando troppo morbidi nel primo tempo – dichiara il tecnico Vito Fovio – Non siamo scesi in campo con la determinazione giusta di una squadra che voleva venire qui a fare risultato, ne sono stati testimoni i 21 goal subiti. Nella ripresa mi è piaciuta la determinazione dei ragazzi, che non si sono afflitti, continuando a giocare fino alla fine, facendo anche qualcosa di buono, ma non è bastato in un campo così sportivamente ostile. Adesso dobbiamo recuperare subito le forze, soprattutto quelle nervose, cercando il riscatto già da mercoledì quando a Fasano arriverà il Conversano. Questa è la cosa bella dello sport, che c’è immediatamente la possibilità di rifarsi, e noi dobbiamo farlo dando il massimo nel derby”.

Tabellino

Pressano-Junior Fasano 35-31 (21-13 p.t.)

Pressano: Facchinelli, Fadanelli 10, Villotti, D’Antino, Pilati, Wierer 8, Sontacchi 3, Martini 3, Grattarola, Moser, Milovic 4, Loizos, Iachemet 4, N. Rossi, Vagnoni 2, Fraj 1. All.: Branko Dumnic.

Junior Fasano: Rossa, Curcic 3, G. Somma 4, Corcione 1, Neglia, Leban, D. Somma 4, Dello Vicario Giacinti 5, Lupo Timini, Capozzoli 4, Marrochi, Beorlegui, Troulos 2, Codina Vivanco 8. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Fabio Bocchieri-Davide Schiavone.

Risultati della 2^ giornata così delineato: Publiesse Chiaravalle-Teamnetwork Albatro Siracusa 25-27, Orlando Haenna-Metelli Cologne 25-29, Raimond Sassari-Macagi Cingoli 32-31, Salumificio Riva Molteno-SSV Bozen Loacker Volksbank 28-29, Pressano-Junior Fasano 35-31, Trieste-Black Devils Meran Alperia (30/09), Conversano-Proger Cassano Magnago (7/10).

Classifica: Metelli Cologne, Raimond Sassari, SSV Bozen Loacker Volksbank e Pressano 4, Black Devils Meran Alperia*, Teamnetwork Albatro Siracusa*, Junior Fasano e Macagi Cingoli 2, Proger Cassano Magnago*, Conversano*, Trieste, Orlando Haenna, Publiesse Chiaravalle e Salumificio Riva Molteno 0.

*Una partita in meno.

Prossimo turno (23/09): Raimond Sassari-Trieste 31-24 (giocata il 9/09), Teamnetwork Albatro Siracusa-Orlando Haenna, Metelli Cologne-Pressano, Macagi Cingoli-Publiesse Chiaravalle, SSV Bozen Loacker Volksbank-Black Devils Meran Alperia, Junior Fasano-Conversano (20.15), Proger Cassano Magnago-Salumificio Riva Molteno.

I biglietti per il match di mercoledì sono acquistabili fino a lunedì sera in prevendita a Fasano presso Santidè (via Pezzolla, 9) ed a Conversano presso Auto 3c (via Cappuccini, 19), al prezzo ridotto di 5€.

i tagliandi nel giorno della gara, presso il botteghino, avranno un prezzo di 8€ (gratis per i nati dopo il 2011).

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO