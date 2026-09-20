September 20, 2026
Set 20, 2026    Posted by    news

Condividiamo l’obiettivo indicato dal presidente della Regione, cioè superare le sovrapposizioni tra scali così vicini. Ma il metro deve essere lo stesso, e se si fa una verifica di mercato per Grottaglie se ne faccia una anche per Brindisi sul cargo. Prima di individuare qualsiasi rotta servono i numeri della domanda, i costi e la tenuta nel tempo, dentro la programmazione già approvata, perché moltiplicare collegamenti di linea a poche decine di chilometri senza una domanda che li regga disperde traffico e risorse.

Va ricordato che l’assetto attuale dei due scali nasce da una scelta politica regionale del centrodestra di oltre vent’anni fa, quando in nome della sussidiarietà territoriale Brindisi cedette a Grottaglie il polo aerospaziale di Alenia. E se la crisi industriale di un territorio giustifica un investimento pubblico sull’aeroporto, quella brindisina vale quanto le altre, perché Cerano, il blocco del petrolchimico e le chiusure degli ultimi anni continuano a ridurre occupazione. Brindisi ha il porto, l’industria aeronautica, le zone franche doganali e la piattaforma logistica delle Nazioni Unite da cui partono da oltre vent’anni voli umanitari.

Qui il cargo può crescere con investimenti mirati, dalla movimentazione a terra agli spedizionieri, dalla catena del freddo alla manutenzione. Grottaglie sviluppi per intero il suo profilo industriale e aerospaziale, e proprio per questo la logistica aerea non può essere programmata a senso unico.

Chiediamo quindi che lo studio destinato al Ministero non fotografi una sola città e che accanto al bando per Grottaglie arrivino risorse e un piano per Brindisi, con un hub cargo a servizio della transizione energetica, le rotte nazionali e internazionali che oggi mancano, più accessibilità e intermodalità e la fine di una subalternità rispetto a Bari che dura da troppo tempo. Non è campanilismo, è la logica di una rete che assegna a ogni scalo la funzione che sa svolgere meglio.
Non chiediamo favori ma la stessa attenzione, le stesse risorse e la stessa velocità riservate ad altri, e su questo non arretreremo.

 

Francesco Cannalire
Segretario Cittadino del Partito Democratico

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