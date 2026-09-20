Paura nella notte a San Michele Salentino, dove una Fiat Punto ha preso fuoco mentre era in marcia in via Machiavelli.
Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta per domare l’incendio. Gli occupanti del veicolo sono riusciti a scendere dall’auto prima che le fiamme potessero propagarsi, evitando conseguenze per le persone.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere completamente le fiamme e, successivamente, a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.
Le cause che hanno originato il rogo sono in fase di accertamento.