La Rassegna del Chiostro 2023 è giunta al suo ultimo appuntamento. Il Post Rassegna vedrà ospite il libro di Lucia Tramonte, “L’avvinturi di Pinocchio”, self pubblishing edition.

Lucia Tramonte nasce a Brindisi da genitori brindisini. Entra in confidenza con il dialetto grazie ad aneddoti, detti e proverbi che sente raccontare sin da bambina. Diventa poi un’insegnante di scuola elementare e nel tempo cresce sempre più il suo interesse verso il dialetto che la spinge a scrivere poesie dedicandosi ai temi tipici della poesia dialettale: i tempi passati, l’infanzia, i ricordi, la città d’origine, tipologie umane con pregi e difetti, raccogliendo questi componimenti in un volumetto dal titolo Piccola raccolta di versi brindisini. Un lavoro che ha riscosso grande successo è stata la realizzazione delle carte del Mercante in fiera brindisino.

Pinocchio, dopo la Bibbia, il libro più tradotto al mondo, almeno così ritengono molti. Si contano centinaia di traduzioni in tutte le lingue compresi il latino, il greco antico e l’esperanto e compresi anche molti dialetti italiani. E allora perché non tradurre Pinocchio in dialetto brindisino?

Interverranno il professore Antonio Mario Caputo e la professoressa Loredana Vecchio che ha curato gli aspetti linguistici inerenti la traduzione in vernacolo.

Appuntamento dunque il 13 settembre alle ore 20.00 presso il chiostro della chiesa di San Benedetto in Brindisi, in via Marconi 2.